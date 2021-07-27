Джакарта, 27 июля, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Ряд стран Юго-Восточной Азии в последние дни бьют рекорды по числу заразившихся коронавирусом и смертей от COVID-19, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Индонезии зарегистрировано рекордное количество смертей от COVID-19, а в Таиланде и Малайзии — рекордное число новых случаев заражения коронавирусом.

Согласно данным Worldometer, по количеству смертей от COVID-19 Индонезия в течение трех дней, с 23 по 26 июля, занимала первое место в мире. Индонезия сообщила 23 июля о самом большом количестве погибших от COVID-19 пациентов с начала пандемии — 1566 человек.

Власти Малайзии за сутки выявили 17 045 носителей коронавируса. В отделениях интенсивной терапии находятся более тысячи человек.

В Таиланде также за сутки выявили 15 335 носителей коронавируса.

Всплеск заболеваемости в ряде стран был вызван штаммом «Дельта». По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), штамм «Дельта» будет доминировать в мире в следующие несколько месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства иностранных дел Индонезии, число зараженных коронавирусом граждан Индонезии за границей продолжает расти.