Киев, , 10:10 — REGNUM Заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква провёл видеовстречу с советником президента Северной Македонии по вопросам внешней политики Гоце Караяновым. Об этом сообщила 26 июля пресс-служба офиса президента Украины.

Скопье, Северная Македония

Жовква рассказал о ситуации в сфере безопасности в Донбассе, а также выразил надежду на то, что Северная Македония будет представлена на саммите так называемой «Крымской платформы».

В свою очередь Караянов заявил о поддержке Северной Македонией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США на «Крымской платформе» представит министр транспорта Пит Буттиджич.

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