Элиста, 27 июля, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 27 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 467 жителей республиик.

ИА REGNUM напоминает, что прирост случаев заражения коронавирусом в Калмыкии остаётся стабильно высоким. На протяжении двух последних недель ежесуточно выявляется более 100 носителей инфекции.