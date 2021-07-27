Москва, 27 июля, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Более 70 эскалаторов отремонтировали в метро Москвы с начала 2021 года, сообщил 27 июля вице-мэр столицы Максим Ликсутов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Демонтаж эскалаторов на станции метро «Новослободская»

Он рассказал, что требования к содержанию инфраструктуры метрополитена в Москве одни из самых строгих в мире, поскольку именно так можно гарантировать безопасность и комфорт пассажиров. Всего в метро используются свыше 1 тыс. эскалаторов, все они периодически нуждаются в техобслуживании.

«Ежегодно мы обновляем не меньше сотни машин», — сказал вице-мэр.

В 2021 году 16 эскалаторов прошли капитальный ремонт, ещё 57 — текущий. До конца года планируется восстановить техническое состояние ещё 80 эскалаторов.