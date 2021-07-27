Тюмень, 27 июля, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Тюмени сотрудник одной из организаций отдан под суд из-за гибели двоих рабочих. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

Трагедия произошла утром 26 августа 2020 года. Двое рабочих находились в строительной люльке на уровне пятого этажа и выполняли работы по обшивке фасада строящегося жилого дома. Трос оборвался. Рабочие упали на бетонное покрытие и погибли от множественных переломов.

Рабочие выполняли работы в рамках договора субподряда. Ответственный сотрудник организации был привлечён к уголовной ответственности. Материалы дела уже передали прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.