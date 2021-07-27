Уфа, 27 июля, 2021, 10:04 — ИА Регнум. 13-летняя девочка, которая упала в шахту лифта недостроенного дома, скончалась в Уфе. Об этом 26 июля сообщил председатель госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, за прошедшие 14 дней в республике зафиксировано 15 падений с высоты, в результате которых получили не совместимые с жизнью травмы семь человек.

«К сожалению, среди погибших имеются дети — это четырехлетний ребенок, разбившийся в результате падения из окна 15-го этажа жилого дома в Уфе, и 13-летняя девочка, упавшая в шахту лифта недостроенного дома Уфы», — сообщил Гумеров.

По информации некоторых СМИ, 19 июля трое несовершеннолетних прошли на территорию стройки по улице Пархоменко, 133/3 и начали играть в темноте. В результате девочка упала в шахту лифта с высоты 7−8 метров.