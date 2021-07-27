Санкт-Петербург, 27 июля, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Председатель Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга Елена Горбунова скончалась в возрасте 50 лет в ночь на 27 июля 2021 года. Тело служительницы Фемиды, возглавлявшей районный суд в историческом центре Петербурга, было найдено в её собственной квартире. Об этом 27 июля ИА REGNUM сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

L.C. Nøttaasen Траур

«Елена Владимировна умерла ненасильственной смертью. Для нас это большая трагедия и большая потеря», — сообщили в ОПС.

По данным открытых источников, Елена Горбунова окончила Санкт-Петербургский государственный университет в 1998 году по специальности «Юриспруденция». На должность председателя Куйбышевского районного суда она была назначена указом президента РФ в 2007 году и затем переназначалась на эту должность.

В Петербурге Горбунова получила широкую известность благодаря делу «ночного губернатора» Петербурга, лидера «тамбовской» ОПГВладимира Барсукова (Кумарина), которое рассматривалось в Куйбышевском районном суде и окончилось обвинительным приговором.