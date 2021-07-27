Элиста, 27 июля, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия прирост случаев заражения коронавирусом остаётся высоким, что следует из оперативных данных на утро 27 июля. Как сообщает региональный оперштаб, положительный результат теста на коронавирус за сутки получили 119 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На лечении в ковидных госпиталях остаются 757 пациентов с COVID-19, из них в тяжёлом состоянии находятся 28 человек. Режим самоизоляции соблюдают 3 112 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии выявили 24 463 носителя коронавируса. Выписаны с выздоровлением 21 565 человек.