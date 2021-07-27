Петропавловск-Камчатский, 27 июля, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано сейсмологами около побережья полуострова Камчатка. Об этом 27 июля сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Zeml.info Землетрясение

Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 28 км в юго-восточном направлении от Петропавловска-Камчатского. При этом очаг землетрясения располагался на глубине 136 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля землетрясение магнитудой 5,9 произошло в индонезийской провинции Центральное Сулавеси.