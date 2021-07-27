Москва, 27 июля, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Москва, Сочи и Санкт-Петербург — лучшие города для работы в летний период по мнению жителей РФ. Таковы итоги исследования сервиса «Работа.ру».

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето

Российскую столицу назвал лучшим городом для работы летом 41% респондентов. Ещё 30% «проголосовали» за Сочи, 26% — за Санкт-Петербург, 13% назвали Краснодар, 7% — Ростов-на-Дону, ещё 5% — Казань.

Выбравшие Москву участники опроса отметили, что их привлекает высокий заработок (54%), множество рабочих мест (52%) и сезонных предложений о работе (34%). На выбор Сочи и Краснодара повлияли также сезонные предложения работы — 49% и 52% соответственно, ещё доступность рекреационных ресурсов (45% и 42%) и хороший климат (40% и 49%), сообщает ТАСС.

Те, кто предпочёл Петербург, сделали это из-за большого числа открытых вакансий (51%), высокой зарплаты (46%) и сезонных предложений трудоустройства (39%).

Опрос проходил в июле во всех федеральных округах, в нём приняли участие более 5 тыс. человек старше 18 лет.

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