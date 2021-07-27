Москва, 27 июля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Злоумышленники в России придумали очередной способ выманить деньги у граждан. Как сообщили в Сбербанке, теперь мошенники используют для этого якобы организованные мессенджерами розыгрыши денежных призов.

Microsiervos Мессенджеры

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«Новая уловка мошенников — «акция мессенджеров». Злоумышленники объявляют о конкурсе в Сети, якобы организованном популярными программами для переписки», — пояснил в беседе с РИА новости представитель банка.

Так, если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет один миллион долларов. Участникам конкурса обещают награду в несколько тысяч долларов, однако, как оказывается, переводить деньги в иностранной валюте в России запрещено, поэтому человеку предлагают конвертировать сумму в рубли. При этом просят заплатить небольшую комиссию за операцию. Для этого нужно ввести номер карты, фамилию и имя владельца и трёхзначный код на обратной стороне. Затем сообщить код из SMS-сообщения. В результате мошенники получают доступ к счету и оставляют жертву без денег.

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«Если для участия в конкурсе необходимо оплатить «комиссию» или «взнос», делать этого не нужно ни при каких обстоятельствах. Об этом просят только мошенники», — пояснил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В финансовой организации рекомендуют тщательно проверять информацию обо всех конкурсах, если найти сведения об организаторах не получается, отказаться от участия. Также в Сбербанке напомнили, что комиссия при конвертации валюты взимается автоматически, а все организационные расходы должен брать на себя организатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к появлению новой схемы мошенничества привело изменение условий пользовательского соглашения мессенджера WhatsApp. Граждане начали получать сообщения от мошенников, где утверждалось, что мессенджер станет платным для пользователей, которые не перешлют эти сообщения другим контактам. За пересылку СМС-сообщения взимается плата.