Элиста, 27 июля, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Калмыкии уборочная страда вышла на финишную прямую. Жатва зерновых культур уже завершилась в Приютненском и Черноземельском районах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Урожай

В настоящее время труженики села намолотили 451,6 тыс. тонн зерна, в том числе пшеницы — 390 тыс. тонн. Валовой намолот зерна в период уборочной кампании 2021 года превысит 500 тыс. тонн, предполагают специалисты. Этот показатель не ниже уровня 2020 года.

Уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур в Калмыкии составляет 265,2 тыс. гектаров.