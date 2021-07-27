Берлин, 27 июля, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Дебют нового кросс-универсала Mercedes-Benz C-Class состоится в 2022 году. Об этом сообщается на сайте издания CarsWeek.

Пресс-служба Mercedes-Benz Тизер универсала и седана Mercedes-Benz C-Class

В основу нового кросс-универсала ляжет дизайн Estate Bodystyle. Однако экстерьер новинки станет более ярким.

Автопроизводители оснастят модель пластиковыми накладками на колёсные арки, боковые пороги и нижнюю часть переднего и заднего бампера. Это должно обеспечить дополнительную защиту кузова машины.

Кроме того, новый C-Class получит новую настройку подвески, что позволит увеличить клиренс.

Под капотом автомобиля будет установлен четырёхцилиндровый мотор с мягкой гибридной технологией. Крутящий момент от двигателя будет передаваться на все четыре колеса через автоматическую трансмиссию 9G-Tronic.

Ранее автокомпания Mercedes-Benz вывела на авторынок Евросоюза новый гибридный седан S 580 e с системой PHEV четвёртого поколения. В качестве основного силового агрегата автомобиль получил «движок» V6 рабочим объёмом три литра и производительностью 367 «лошадей».

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