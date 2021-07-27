Москва, 27 июля, 2021, 09:51 — ИА Регнум. При использовании кондиционеров необходимо придерживаться главного правила — избегайте резкого перепада температуры. Разница между температурой на улице и в помещении с кондиционером не должна превышать 7−10 °С, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Оптимальная температура воздуха на рабочих местах в офисах должна составлять 22−25 °С. Во время работы кондиционера окна и двери в помещении должны быть закрыты. Чтобы избежать простуды, нужно регулировать горизонтальные и вертикальные жалюзи.

Также нужно проводить профилактическое обслуживание и дезинфекцию системы фильтрации — регулярно чистить фильтры, а при необходимости их менять. При дезинфекции фильтров должны использоваться только дезинфицирующие средства.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях пандемии коронавируса использовать кондиционер в офисе нужно осторожно.

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