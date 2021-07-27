Москва, 27 июля, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Стоит признать удачной инициативу оповещения должников перед готовящимся изъятием загранпаспортов, так как в данном случае это не происходит неожиданно и гражданин готов к соответствующим негативным последствиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила адвокат Юлия Кремер. Комментируя соответствующую инициативу, одобренную правительственной комиссией по законопроектной деятельности, она пояснила:

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«На данный момент п. 2 и 3 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15.08.1996 N 114-ФЗ уже устанавливают обязанность управомоченных органов изъять паспорт у граждан в случае, если они уклоняются от исполнения обязательств, наложенных на них судом до их исполнения. В таком случае паспорт изымается и передается в государственный орган, осуществивший выдачу паспорта.

Помимо введения нового органа, осуществляющего данные функции, а именно «орган дознания федерального органа принудительного исполнения», то есть приставов, законопроект МВД также уточняет порядок такого изъятия. Прежде всего, госорган, принявший такое решение, должен сообщить о нем в течение дня должнику лично, направив соответствующее электронное уведомление, либо предоставив информацию под роспись.

После этого изъятый документ будет отправлен в государственный орган, осуществивший их выдачу. В том же случае, если гражданин исполнит все долговые обязательства, он сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, вводящий правило, что у невыездных должников должны изыматься заграничные паспорта, рассмотрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. По данным Федеральной службы судебных приставов, за полгода было принято более 5,9 миллиона решений об ограничении выезда должников.

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