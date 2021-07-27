Омск, 27 июля, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Жители Омской области поздравили свою землячку Виталину Бацарашкину с серебром Олимпиады в Токио.

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Омичка Бацарашкина в паре с иркутянином Артёмом Черноусовым стали вторыми в командном соревновании в упражнении «пневматический пистолет, дистанция 10 метров». Об этом ИА REGNUM сообщили 27 июля в областном правительстве.

Поздравительную телеграмму спортсменке направил омский губернатор Александр Бурков.

«Вы показали результат, которого пока ещё не удавалось добиться омским спортсменам: трижды завоевали награды на Олимпийских играх», — говорится в телеграмме. Бурков пожелал спортсменке удачи и новых рекордов.

Также Бацарашкину поздравляют в омских пабликах в соцсетях. Ей желают дальнейших побед.

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Напомним, Виталина Бацарашкина завоевала серебро на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году в упражнении «пневматический пистолет, дистанция 10 метров». На Играх в Токио она стала золотым призёром в этой же дисциплине, установив олимпийский рекорд.

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