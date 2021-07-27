Краснодар, 27 июля, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Уборка винограда стартует в начале августа на территории Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона 27 июля.

Rk.gov.ru Виноград

«На Краснодарский край приходится треть виноградников всей страны — порядка 28 тысяч гектаров. Поддержка отрасли в течение последних лет позволила региону стать лидером в производстве винограда в России, вывести виноделие Кубани на международный уровень. В 2020 году мы собрали свыше 208 тысяч тонн янтарной ягоды. В этом году планируем начать уборку в начале августа», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Губернатор также напомнил, что благодаря инвентаризации виноградопригодных земель в регионе выявлено более 50 тыс. га территорий, потенциально пригодных для выращивания винограда. Добавим, что в 2021 году уже заложили 923 га новых виноградников, всего в этом году планируется высадить 1,7 га.