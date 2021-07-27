Уфа, 27 июля, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Мужчина утонул в озере Башкирии. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Человек под водой

Сообщается, что на озере Ик-куль города Октябрьский утонул мужчина 1985 года рождения. По предварительным сведениям, мужчина распивал спиртные напитки на берегу необорудованного озера, решил искупаться и не вернулся.

Отмечается, что его тело спасатели извлекли из воды 27 июля.

Ранее сообщалось о том, что на этом озере 18 июля утонул мужчина 1979 года рождения, а 30 июня утонул мужчина 1979 года рождения, который распивал алкогольные напитки со своими приятелями.

Сообщается, что в 2021 году на водоемах Башкирии утонуло 129 человек, в том числе 16 несовершеннолетних.