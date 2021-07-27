Кызыл, 27 июля, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Прокуратура Тувы отметила значительное увеличение числа преступлений, совершённых в отношении детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

(сс) tolmacho Дети

Кроме того, в республике произошли трагедии с детьми на водоёмах, выросло число несчастных случаев, в результате которых погибли несовершеннолетние. Главной причиной этого, как отмечается, является недостаточный контроль за детьми со стороны взрослых.

«Прокурорскими проверками установлено, что органами местного самоуправления условия для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения, в том числе на водных объектах не создаются», — отметили в прокуратуре.

Ситуацию усугубило закрытие детских лагерей из-за ситуации с коронавирусом.

В связи с этим главе региона направлена информация об активизации профилактических мероприятий по предотвращению гибели и травматизма детей.

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