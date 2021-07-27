Москва, 27 июля, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Жителям России могут разрешить компенсировать траты за подведение газа к домовладению в случае оплаты работы за свой счёт до вступления в силу программы социальной газификации. Об этом заявил секретарь генерального совета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова Газификация

По его словам, такая возможность появится у тех, кто занялся газификацией после поручения президента РФ Владимира Путина запустить программу, но до принятия законодательных решений по ней.

«Мы с этой просьбой обращались (к правительству — ИА REGNUM). Спасибо, что инициатива «Единой России» поддержана… Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы 100-процентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено», — цитирует его пресс-служба «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в ежегодном послании Федеральному собранию.

Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.

Читайте также: Игорь Артамонов провёл первое заседание штаба по развитию газификации