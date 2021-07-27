Воронеж, 27 июля, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Воронеже шесть человек получили травмы, маленький ребёнок погиб в результате автоаварии, произошедшей вечером 26 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Mytaganrog.com Дтп

Авария произошла около 21:10 на улице Антонова-Овсеенко, столкнулись автомобили «Нива» и ВАЗ-2112.

«В результате ДТП оба водителя, а также пассажиры автомобиля «Нива»: две женщины и двое детей с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, малолетний ребенок погиб», — уточнили в полиции.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. По данным местных СМИ, ребёнку, погибшему в ДТП, были всего три месяца.