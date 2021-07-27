Ярославль, 27 июля, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Ярославле муниципальное «Агентство по строительству» расторгло контракт с фирмой из Ингушетии «Севкавстрой», выигравшей конкурс на строительство новой школы на улице Пашуковской в Дзержинском районе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Yarregion.ru Эскиз школы на Пашуковской

Контракт был заключён в июне, однако уже в июле он был расторгнут по соглашению сторон. «Агентство по строительству» заключило контракт со вторым участником — ООО «Русстройком» из Мордовии.

27 июля мэр Ярославля Владимир Волков на общегородском совещании потребовал ускорить выход подрядчика на строительную площадку. Строительство школы на 1100 мест планируется завершить в конце 2022 года.