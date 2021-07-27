Архангельск, 27 июля, 2021, 09:41 — ИА Регнум. 23 июля 2021 года АО «Архангельский ЦБК» выдано Комплексное экологическое разрешение (КЭР).

Пресс-служба АЦБК

Документ содержит природоохранные требования и нормативы, позволяющие обеспечить комплексное снижение негативного воздействия на окружающую среду производственной деятельности. В том числе, разрешение содержит принципиально новый вид нормативов в России — технологических.

Перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, для эксплуатации которых необходимо получить КЭР на первом этапе, утверждён приказом Минприроды России в 2018 г., и включает 300 объектов крупнейших предприятий страны, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60%. В этом списке — промплощадка по производству целлюлозы, бумаги, картона АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат».

Как сообщила главный эколог АЦБК Евгения Москалюк, комбинат начал работать над получением КЭР одним из первых в стране. Практическая разработка постулатов документа началась в сентябре 2016 г. во время проведения на площадке АО «Архангельский ЦБК» деловой игры по выдаче комплексного экологического разрешения.

На комбинате была создана рабочая группа по подготовке материалов для получения КЭР и намечены необходимые мероприятия, привлечена специализированная организация для подготовки документов.

«Ключевой массив работы был сделан в течение полутора лет. Считаю, что работа выполнена профессионально, оперативно, стратегически верно, — отметила главный эколог предприятия. — Архангельский ЦБК успешно прошел установленный порядок рассмотрения Программы повышения экологической эффективности (ППЭЭ), заявки на получение КЭР с первых обращений».

Евгения Москалюк подчеркнула, что КЭР потребует от АЦБК интенсификации работы в вопросах экологии — одним из условий его получения являлось наличие у комбината утвержденной в феврале 2021 г. Минпромторгом России Программы повышения экологической эффективности.

Программа включает более 20 мероприятий природоохранного назначения. Предварительные затраты на ее финансирование составляют 18,2 млрд. руб.

Реализация всех мероприятий ППЭЭ приведет к новой «экологической трансформации» Архангельского ЦБК. В результате намеченного обновления комбинат планирует сократить удельный сброс загрязняющих веществ в реку Северная Двина, измеряемый в характерных интегральных показателях, на 45% — 55%.

«Получение КЭР мы считаем официальным одобрением реализуемой экологической политики Архангельского ЦБК, которая базируется на целях по снижению негативного воздействия на окружающую среду, повышении энергоэффективности производства, снижении углеродоемкости продукции», — резюмировал директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак.