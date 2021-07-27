Челябинск, 27 июля, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Челябинске пресекли деятельность очередного нелегального игорного заведения. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Клуб размещался на улице Доватора в одном из жилых домов. Полицейские вынесли из помещения видеоресивер и 16 комплектов компьютерного оборудования.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также устанавливается круг причастных к нелегальному казино.