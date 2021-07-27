Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Власти Китая строят в пустыне в 1200 милях (более 1,9 км) к западу от Пекина 110 шахт для запуска межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Его удалось обнаружить в конце прошлой недели ядерным экспертам из Федерации американских учёных с помощью изображений, полученных с коммерческих спутников, передаёт The New York Times.

Межконтинентальная баллистическая ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что их строительство, начавшееся в марте 2021 года, ведётся в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

«Строительство шахт в Юмэне и Хами представляет собой самое значительное расширение китайского ядерного арсенала за всю историю», — отметили в своём исследовании Мэтт Корда и Ханс Кристенсен.

По их словам, на протяжении десятилетий Китай эксплуатировал около 20 шахт для запуска ракет, однако теперь их количество значительно возросло. Эксперты полагают, что если раньше Китай поддерживал «минимальный сдерживающий фактор», однако сейчас стратегия страны изменилась. Возможных причин для этого несколько. Специалисты полагают, что это может свидетельствовать как о расширении ядерного арсенала Пекина, так и о подготовке китайских властей к возможному участию в переговорах по контролю над вооружениями с участием США и России.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года администрация президента США Джо Байдена призвала Китай присоединиться к попыткам уменьшить запасы ядерного оружия.

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Ранее власти Китая заявляли, что не намерены принимать участия в консультациях с участием России и США о контроле над ядерными вооружениями. В МИД КНР подчеркивали, что у Китая нет никаких намерений присоединяться к так называемым трёхсторонним переговорам о контроле над вооружениями с Россией и США, и данная позиция страны является «ясной и последовательной».