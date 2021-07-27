Белгород, 27 июля, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Возгорание в центральной районной больнице посёлка Волоконовка Белгородской области ликвидировали утром 27 июля пожарные. На место происшествия выехали главы департаментов строительства и здравоохранения региона, сообщил на своей странице в социальной сети врио губернатора Вячеслав Гладков.

40.mchs.gov Пожар

О пожаре стало известно в 08:20. Никто из пациентов и персонала учреждения не пострадал. Судя по фотографии, опубликованной Вячеславом Гладковым, огонь повредил торцевую сторону здания, следы возгорания видны по всем пяти этажам больницы.

«Сейчас в Волоконовку направил и.о. замгубернатора — начальника департамента строительства Владимира Базарова и начальника депздрава Андрея Иконникова. Поставил задачу: максимально быстро оценить ущерб, чтобы ликвидировать последствия пожара», — уточнил врио губернатора.

На месте работают сотрудники МЧС. К ликвидации огня привлекались дежурные караулы четырёх пожарно-спасательных частей и добровольная пожарная команда посёлка Волоконовка.