Токио, 27 июля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо в третьем круге олимпийского турнира. Встреча продолжалась 3 часа 18 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:3.

Www.wtatennis.com Анастасия Павлюченкова

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Павлюченкова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, три ошибки на подаче и один брейк.

В четвертьфинале турнира Павлюченкова сыграет с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Барбора Крейчикова (Чехия).

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