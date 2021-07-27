Уфа, 27 июля, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Личность подозреваемого в убийстве осужденного в исправительной колонии установлена в Башкирии. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Антон Самарский Колония

Сообщается, что 14 июля 2021 года в исправительной колонии № 16 Башкирии обнаружили отсутствие 32-летнего осужденного, который там отбывал наказание.

Сообщается, что в тот день двое осужденных работали на свиноферме, которая располагается на территории колонии. По версии следствия, в какой-то момент мужчины поссорились. Следователи считают, что 29-летний подозреваемый нанес смертельную травму потерпевшему.

«Решив сокрыть следы преступления, злоумышленник спрятал тело потерпевшего под землей в одном из загонов для скота. В ходе проверки осужденных оперативным и следственным путем на предмет осведомленности об обстоятельствах исчезновения мужчины, причастность подозреваемого была установлена», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что фигурант уголовного дела признался в содеянном и указал нахождение тела потерпевшего. По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам убийства. Расследование дела продолжается.

«Подозреваемый в 2016 году был осужден за двойное убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, к 22 годам лишения свободы», — сообщает пресс-служба ведомства.