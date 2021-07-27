Москва, , 09:51 — REGNUM У России есть все шансы выиграть иск против Украины, поданный в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), так как обращение опирается на большую доказательную базу. Об этом бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил РИА Новости.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, шансы России добиться положительного решения высоки с точки зрения юриспруденции. Положительное решение в данном случае — это признание преступными действий украинских госструктур.

«Возразить против фактов уничтожения украинскими силовыми структурами жилых домов и объектов критической инфраструктуры невозможно», — отметил Прозоров.

Он привёл в качестве примера воздушные и артиллерийские удары по Луганской областной администрации, жилым домам в Снежном, Шахтерске, Горловке, Семеновке и Луганске.

Кроме того, добавил экс-подполковник СБУ, у Украины нет шансов оправдаться за похищения и пытки своих же граждан. Часть таких эпизодов задокументированы, а множество фактов уже нельзя опровергнуть.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля Россия обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины. Жалоба касается событий, которые последовали «за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года».

Читайте также: Бывший подполковник СБУ заявил, что готов выступить по иску России в ЕСПЧ

Читайте подробнее: Россия подала в ЕСПЧ жалобу против Украины за события 2014 года