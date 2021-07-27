Москва, 27 июля, 2021, 09:51 — ИА Регнум. У России есть все шансы выиграть иск против Украины, поданный в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), так как обращение опирается на большую доказательную базу. Об этом бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

По его словам, шансы России добиться положительного решения высоки с точки зрения юриспруденции. Положительное решение в данном случае — это признание преступными действий украинских госструктур.

«Возразить против фактов уничтожения украинскими силовыми структурами жилых домов и объектов критической инфраструктуры невозможно», — отметил Прозоров.

Он привёл в качестве примера воздушные и артиллерийские удары по Луганской областной администрации, жилым домам в Снежном, Шахтерске, Горловке, Семеновке и Луганске.

Кроме того, добавил экс-подполковник СБУ, у Украины нет шансов оправдаться за похищения и пытки своих же граждан. Часть таких эпизодов задокументированы, а множество фактов уже нельзя опровергнуть.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля Россия обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины. Жалоба касается событий, которые последовали «за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года».

Читайте также: Бывший подполковник СБУ заявил, что готов выступить по иску России в ЕСПЧ

Читайте подробнее: Россия подала в ЕСПЧ жалобу против Украины за события 2014 года