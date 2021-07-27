Москва, 27 июля, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Уголовное дело в связи с мошенничеством в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) возбудили правоохранители. Об этом 27 июля сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Хищения

«23 июня в отделе полиции «Власиха» (Московская область), который специализируется на безопасности спецобъектов, было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту мошенничества в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина», — говорится в материале издания.

Также указывается, что источники сообщили, что в октябре 2012 года ЦПК» заключило договор подряда на реконструкцию и техническое перевооружение своего комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы с федеральным государственным унитарным предприятием (ФГУП) «Спецстройсервис».

Вместе с тем, по данным следователей, в период с 2013 по 2015 год заказчиком были оплачены фактически невыполненные работы.

«Ущерб составил 1 млн 376 тыс. руб.», — заявил изданию один из источников.

При этом, согласно российскому УК, за мошенничество в особо крупном размере, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, максимальное наказание составляет до десяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня Кировский районный суд Ярославля вынес приговор 36-летнему заместителю директора коммерческой фирмы, который дал взятку сотруднику полиции.