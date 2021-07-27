Ижевск, 27 июля, 2021, 09:34 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались восемь человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев.

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Скончались женщины в возрасте 47, 63 и 65 лет, 71 года и 85 лет, а также мужчины в возрасте 64, 67 и 84 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1181 человека, из них у 621 жителя республики имелся положительный тест на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 27 в регионе июля выявили 150 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 150 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 39 431 случая. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 4882 жителя, за сутки число активных носителей вируса выросло почти на 100 человек.

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