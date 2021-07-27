Берлин, 27 июля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Немецкая автомобильная компания Alpina планирует представить купе B4 Gran Coupe в начале 2022 года. Об этом сообщается на сайте издания BimmerPost.

Motor1 BMW 4 Series Gran Coupe

По своей сути модель станет сильно модернизированным вариантом BMW 4 Series Gran Coupe поколения G26.

В качестве силового агрегата новинка получит трёхлитровый рядный шестицилиндровый турбированный мотор, который сочетается с мягкой гибридной технологией. Суммарная производительность модели равна 382 л. с. (499 Нм).

Двигатель авто получит в пару восьмискоростной «автомат». Привод у машины — «4×4». До «сотни» такая модель будет разгоняться всего за 4,4 секунды.

Ранее компания Alpina Automobiles анонсировала премьеру рестайлинговых дизельных версий кроссоверов XD3 и XD4. Эти автомобили будут производиться на основе модернизированных кроссоверов X3 и X4.

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