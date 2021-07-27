Москва, , 09:35 — REGNUM Турция взаимодействует с Украиной и поставляет ей оружие, однако это не должно оказывать влияния на отношения Анкары с Россией, считает профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Он заявил, что Москве необходимо смириться с тем, что Анкара будет и дальше развивать связи с Киевом. По его словам, из-за поставок пары десятков турецких беспилотников Украина не станет превосходить Россию по военной мощности.

«Западные страны, Соединенные Штаты и другие, будут лишь натравливать Украину на Россию. А нам незачем провоцировать Украину, мы просто стремимся поддерживать наши отношения на хорошем уровне. Это большая разница», — сказал он в интервью «Ленте».

Унал добавил, что Турция поддерживает хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, может позволить стране стать посредником между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВМС Украины получили первый турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Его планируют использовать для наблюдения за акваторией Чёрного и Азовского морей.

Позже на юге Украины прошли испытания BayraktarTB2. Испытания прошли под Николаевом. Был выполнен подъём аппарата на рабочую высоту, проверка работы полезной нагрузки и станций управления.

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