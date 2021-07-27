Ижевск, 27 июля, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на утро 27 июля выявили 150 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 150 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 39 431 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — девять детей в возрасте до 14 лет и 18 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 49 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 33 368 человек. Всего в республике с начала пандемии скончался 1181 человек, из них у 621 жителя республики было подтверждено заражение коронавирусом, 560 человек скончались с признаками COVID-19. Накануне среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано шесть летальных случаев, за минувшие сутки скончались восемь жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 4882 жителя, за сутки число активных носителей вируса выросло почти на 100 человек. Из числа получающих лечение в инфекционных стационарах 4283 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 981 человек — в состоянии средней степени тяжести, 178 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 26 июля прививку от коронавируса в Удмуртии сделали 280 338 человек. Второй компонент препарата получили 198 223 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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