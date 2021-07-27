Москва, 27 июля, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Все станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена Москвы планируется полностью открыть в 2022 году, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Проходку всех тоннелей БКЛ метро планируется завершить летом 2021 года. До конца года построят южный участок БКЛ с тремя новыми станциями: «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино».

В апреле 2021 года на БКЛ метро Москвы были открыты станции «Мнёвники» и «Народное Ополчение».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве десять станций метрополитена в составе Большой кольцевой линии готовы примерно на 70%.

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