Токио, 27 июля, 2021, 09:29 — ИА Регнум. На Олимпийских играх в Токио Филиппины завоевали первую в истории страны золотую медаль, сообщает Detik.

Olympic.org Олимпиада в Токио. 2020

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Первое золото Филиппинам принесла тяжелоатлетка Хидилин Диас. Спортсменка стала лучшей в соревнованиях по тяжелой атлетике среди женщин в категории до 55 кг.

Хидилин Диас показала в сумме результат 224 кг (97 кг в рывке и 127 кг в толчке), установив новый олимпийский рекорд.

https://twitter.com/Olympics/status/1419642634042216448

Ранее спортсменка смогла выиграть серебро на Олимпиаде 2016 года.

Напомним, Филиппины участвуют в Олимпийских играх с 1924 года. На Олимпийских играх в Токио Филиппины завоевали одну золотую и одну бронзовую медали. В медальном зачете Филиппины занимают 16-е место.