Челябинск, 27 июля, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Челябинской области за отчётные суки зафиксировали 329 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 73 618 заразившихся. Больных COVID-19 насчитывается уже 5136 человек.

От ковида за сутки подтверждена смерть ещё 16 граждан.