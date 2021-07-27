Красноярск, 27 июля, 2021, 09:27 — ИА Регнум. По состоянию на утро 27 июля в Красноярском крае зарегистрировано 17 лесных пожаров на площади 451 га — в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском и Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минлесхозе.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

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В министерстве добавили, что населённым пунктам возгорания не угрожают. Тушением занимаются более 190 человек, задействовано 17 единиц техники. Четыре пожара локализовано.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим действует в ряде районов Красноярского края, а также в Норильске.