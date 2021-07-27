Сухум, 27 июля, 2021, 09:27 — ИА Регнум. 189 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 26 июля в ходе 559 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 338 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 83 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 21 250 носителей SARS-CoV-2. Из них 16 990 победили инфекцию. Всего в стране скончались 294 пациента с диагнозом COVID-19.

В течение 25 июля в Абхазии не проводили тесты на коронавирус. Согласно данным на 24 июля, в стране за последние сутки выявили 136 новых носителей коронавируса в результате 385 исследований. Выздоровевшими медики признали 13 человек.

Стоит отметить, что ранее в Минобороны России пообещали направить в Абхазию для помощи в борьбе с пандемией мобильный госпиталь.