Ученые из Британии назвали полезную для сердца дозу алкоголя
Лондон, 27 июля, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Полезную для сердца дозу алкоголя определили ученые из Университетского колледжа Лондона. Результаты их исследования 27 июля приводит журнал BMC Medicine.
Отмечается, что учеными при проведении исследования были использованы базы данных служб здравоохранения Англии и Шотландии, биобанка страны UK Biobank и результаты предыдущих 12 исследований.
Также указывается, что в результате были проанализированы данные за последние 20 лет по более чем 48 тыс. пациентам обоих полов, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, и информация о среднем потреблении ими алкоголя.
При этом выяснилось, что наименьшим риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти был у употреблявших около шести граммов алкоголя ежедневно. В то же время, такой риск был чуть выше у употреблявших каждый день 15 граммов алкоголя (эквивалентно половине бокала вина), однако он все равно был меньше чем у тех, кто вообще не употребляет алкогольные напитки.
В то же время, добавляется, что в одной группе с непьющими оказались выпивающие ежедневно бутылку пива или полбутылки вина.
Кроме того, отмечается, что риск повторного инфаркта или инсульта у употреблявших в день по шесть граммов алкоголя был на 50% ниже, чем у совсем непьющих. В то же время, риск смерти по любой причине был у первых на 21% меньше.
Вместе с тем, авторы исследования уточняют, что они определили безопасным для сердца употребление до 105 граммов алкоголя в неделю, что эквивалентно бутылке вина или трем бутылкам пива средней крепости. При этом у пьющих его больше риск острых сердечных заболеваний резким образом увеличивается.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что в случае, если на столе у человека в жаркую погоду присутствует алкоголь, то он должен быть крайне лёгким и разбавленным.