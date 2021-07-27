Лондон, 27 июля, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Полезную для сердца дозу алкоголя определили ученые из Университетского колледжа Лондона. Результаты их исследования 27 июля приводит журнал BMC Medicine.

Цитата из т/ф «Остров сокровищ». режДавид Черкасский. 1988. СССР Алкоголь

Отмечается, что учеными при проведении исследования были использованы базы данных служб здравоохранения Англии и Шотландии, биобанка страны UK Biobank и результаты предыдущих 12 исследований.

Также указывается, что в результате были проанализированы данные за последние 20 лет по более чем 48 тыс. пациентам обоих полов, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, и информация о среднем потреблении ими алкоголя.

При этом выяснилось, что наименьшим риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти был у употреблявших около шести граммов алкоголя ежедневно. В то же время, такой риск был чуть выше у употреблявших каждый день 15 граммов алкоголя (эквивалентно половине бокала вина), однако он все равно был меньше чем у тех, кто вообще не употребляет алкогольные напитки.

В то же время, добавляется, что в одной группе с непьющими оказались выпивающие ежедневно бутылку пива или полбутылки вина.

Кроме того, отмечается, что риск повторного инфаркта или инсульта у употреблявших в день по шесть граммов алкоголя был на 50% ниже, чем у совсем непьющих. В то же время, риск смерти по любой причине был у первых на 21% меньше.

Вместе с тем, авторы исследования уточняют, что они определили безопасным для сердца употребление до 105 граммов алкоголя в неделю, что эквивалентно бутылке вина или трем бутылкам пива средней крепости. При этом у пьющих его больше риск острых сердечных заболеваний резким образом увеличивается.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что в случае, если на столе у человека в жаркую погоду присутствует алкоголь, то он должен быть крайне лёгким и разбавленным.