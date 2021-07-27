Казань, 27 июля, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Татарии подтверждены еще четыре летальных исхода от коронавируса. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 27 июля 599 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В числе умерших — двое мужчин и две женщины в возрасте от 55 до 89 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в Казани сотрудниками управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по РТ был задержан 46-летний житель Зеленодольска при сбыте поддельного медицинского документа, подтверждающего отсутствие заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Сумма вознаграждения составила 1 тыс. рублей.

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