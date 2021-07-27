Чита, 27 июля, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В связи с восстановлением движения по Забайкальской железной дороге (после того, как там после наводнения обрушился железнодорожный мост), губернатор Забайкалья Александр Осипов рассказал, что завершить все работы в кратчайшие сроки помогла высочайшая внутренняя организация:

(сс) Алексей Задонский Грузовые поезда на Транссибе

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

«Здесь работали ведущие силы РЖД, проектные институты, инженеры. Они оперативно принимали решения, правильно организовывали стройку на таком узком участке с большим количеством людей и техники, чтобы за ограниченно время провести сложные инженерные работы.

Также в ликвидации аварии участвовали пассажирские транспортные компании, гостиницы, силы местного самоуправления, они помогали максимально быстро развести пассажиров, обеспечить их питанием, организовать авиационные и автомобильные перевозки. В течение 1,5 суток более пяти тысяч пассажиров были перевезены и каждый из них смог продолжить свой дальнейший путь», — пояснил глава Забайкалья.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение моста на Транссибе в Сретенском районе Забайкалья спровоцировали паводок и проливные дожди. Инцидент случился вечером, 22 июля.

Читайте также: Обнародованы подробности восстановления железнодорожного моста в Забайкалье

О том, что железнодорожники в течение полугода — 9 месяцев намереваются построить на месте разрушенного новый мост, сообщил председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. По его словам, это необходимо для того, чтобы обеспечить долгосрочную, безопасную, надежную работу.

Читайте также: В Забайкалье восстановлен железнодорожный мост, повреждённый паводком