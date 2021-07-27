Екатеринбург, 27 июля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге проведут реконструкцию стадиона «Калининец» к летней Универсиаде-2023. Информация об аукционе размещена на портале госзакупок.

Юрий Ломакин. екатеринбург.рф Спорткомплекс «Калининец»

В мэрии города готовы выделить более 2,4 млрд рублей на оплату работ. На стадионе хотят возвести административно-бытовой комплекс площадью свыше 6 тыс. кв.м., трибуны с навесами, организовать беговые дорожки, сектора для прыжков с шестом и толкания ядра, а также яму для тройного прыжка и прыжка в длину.

Отметим, это уже вторая реконструкция объекта за последние несколько лет. Ранее «Калининец» реконструировали к Чемпионату мира по футболу — 2018.

Как сообщалоИА REGNUM, также в Екатеринбурге капитально отремонтируют стадион «Динамо».

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