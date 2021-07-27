Самара, 27 июля, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Число заносов коронавирусной инфекции в трудовые коллективы увеличилось в Самарской области. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что рост заболеваемости COVID-19 отмечается во всех возрастных группах, при этом наибольшие цифры фиксируются в группах от 18 до 29 лет и от 30 до 49 лет (на 100 тысяч населения).

«Увеличилось число заносов инфекции в трудовые коллективы: за минувшую неделю сотрудники службы отработали 580 таких случаев. Согласно данным статистики, за прошедшую неделю выросло количество заболевших среди работников сфер услуг, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, культуры и досуга», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в регионе растет заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией: на 6,1 и 5,7% соответственно, в сравнении с предыдущей неделей.

«При этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года случаев ОРВИ зафиксировано в два раза больше, а внебольничных пневмоний — во столько же меньше», — сообщает пресс-служба оперативного штаба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по предварительным данным, область приблизилась к 50%-ному охвату вакцинацией.