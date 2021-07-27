Казань, 27 июля, 2021, 09:24 — ИА Регнум. По поликлиникам Татарии доставляют первую партию вакцины «Спутник Лайт», сообщает республиканский минздрав.

Minrex.gob.cu Вакцинация

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Всего в регион доставили 13,5 тыс. доз препарата. В ближайшее время вакцина будет доступна в стационарных пунктах. Отмечается, что в первую очередь вакцина «Спутник Лайт» предназначена для переболевших коронавирусом и назначается спустя полгода после перенесенного заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославскую область впервые доставили 5216 доз вакцины «Спутник Лайт», которая, напомним, является однокомпонентной и не требует второй прививки.

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