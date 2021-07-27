Москва, 27 июля, 2021, 09:14 — ИА Регнум. У дилеров южнокорейской компании Hyundai в России появились кроссоверы Hyundai Creta нового поколения. Об этом сообщается на сайте компании.

Hyundai.ru Hyundai Creta

Новинка выпускается в пяти комплектациях: Prime, Classic, Family, Lifestyle и Prestige. При этом базовая комплектация стоит 1 199 000 рублей, а топовая — 1 900 000 рублей.

Дизайн кроссовера для российского рынка выполнен в духе Creta второго поколения для Индии и Hyundai ix25 для Китая. Длина новой модели составляет 4300 мм, что на 30 мм больше, чем у предыдущего поколения модели, а колёсная база подросла на 20 мм, до 2610 мм.

Внутри Creta также полностью поменялась. Автопроизводители укомплектовали салон автомобиля Т-образной приборной панелью и мультимедийным комплексом с десятидюймовым экраном. Кроме того, в машине стало больше места, а багажный отсек увеличился на 31 литр.

Ранее компания Hyundai представила новый седан Elantra N 2022 модельного года, оснащенный силовым агрегатом мощностью 280 «лошадей». Автомобиль по своим техническим характеристикам сопоставим с версиями i30 N и Kona N.

Читайте также: В России представлен новый кроссовер Hyundai Tucson