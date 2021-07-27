Киев, 27 июля, 2021, 09:15 — ИА Регнум. За минувшие сутки на Украине зафиксировали 681 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 27 июля пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

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Согласно опубликованным данным, на Украине за сутки госпитализировали 266 человек с COVID-19, 27 пациентов скончались от последствий, вызванных болезнью.

Наибольшее число новых случаев заражения подтвердили в Киеве и Одесской области — 188 и 68 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявили 2 249 344 случая заражения коронавирусом, 52 876 пациентов скончались от последствий COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в стране в некоторых случаях могут разрешить смешивать разные вакцины от COVID-19.