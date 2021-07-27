Белгород, 27 июля, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Трассу для занятий на всех видах колёсного транспорта начнут строить в октябре 2021 года Белгороде. Об этом на своей странице в социальной сети 26 июля написал мэр города Юрий Галдун.

Велосипед

На специальной площадке в районе набережной реки Везёлки за спорткомлексом Светланы Хоркиной смогут кататься любители велосипедов, роликов, коньков, самокатов и скейтбордов. На закольцованной асфальтной трассе размером 36 метров на 32 метра оборудуют череду препятствий — ямы, кочки и уклоны. Проект разрабатывает компания, реализовавшая 600 подобных площадок.

«Работу начнем в октябре. Если погода будет баловать нас теплом до глубокой осени, оценить новую площадку можно будет и в этом году», — написал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Центральном парке культуры и отдыха для молодёжи открыли скейт-площадку.