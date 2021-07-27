Москва, 27 июля, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Центральный банк России приступил к маркировке сайтов ломбардов, которые находятся в реестре ЦБ, сообщается на сайте регулятора.

Жан Беро. Ломбард (фрагмент)

Теперь в поисковой системе «Яндекса» ломбарды отмечаются специальным знаком — рядом с названием стоит синий кружок с галочкой и надписью «ЦБ РФ».

Нововведение позволит гражданам отличить легальные ломбарды, находящиеся под надзором Центробанка РФ, от нелегальных. Это защитит права потребителей финансовых услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, новые правила допуска ломбардов на финансовый рынок введена с 11 января 2021 года.

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